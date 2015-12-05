Евросоюз согласовал условия обмена данными о пассажирах - BBC

В соответствии с соглашением, полиция, которая разыскивает подозреваемых в экстремизме, будет иметь доступ к такой информации, как имена, маршруты путешествий, а также данные кредитных карт, сообщает BBC Украина.

Информация будет собираться как с рейсов между странами-членами ЕС, так и из тех, что влетают или вылетают из европейского пространства.

Опасения относительно безопасности значительно выросли в ЕС после нападений в Париже 13 ноября, которые унесли жизни 130 человек.

Как заявил министр внутренних дел Франции Бернар Казнев, эта система станет "незаменимой в борьбе с терроризмом".

Министр внутренних дел Люксембурга Этьен Шнайдер заявил: "Компромисс, которого мы достигли сегодня, позволит ЕС создать эффективную систему записи данных пассажиров, которая будет полностью уважать основополагающие права и свободы".

"После стольких лет дебатов, мы наконец достигли согласия", - добавил он.

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Впервые ввести систему записи данных пассажиров предложили еще в 2007 году, однако чиновники не смогли ее согласовать из-за опасения относительно защиты частной информации.

Переговоры об обмене информацией пассажиров авиакомпаний восстановились после парижских атак.

Сделка все еще требует утверждения в Европарламенте. Ожидается, что голосование состоится в следующем месяце.