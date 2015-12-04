Калифорнийская террористка присягнула на верность ИГИЛ - CNN

Об этом сообщает "Газета.Ru".

По данным источника телеканала в следственных органах, преступница опубликовала на фейсбуке видео, в котором она заявила, что присягает на верность группировке.

Ранее стало известно, что сообщник Малик Ризуан Фарук контактировал с экстремистами, которые находятся под наблюдением ФБР.

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В американском городе Сан-Бернардино в Калифорнии 2 декабря произошла стрельба на территории центра для людей с ограниченными возможностями. По данным полиции, в атаке участвовали два стрелка — Ризуан Фарук и Ташфен Малик, подозреваемые «использовали военную тактику и были подготовлены к долгой атаке». В соответствии с официальными данными, в результате обстрела 14 человек погибли и 17 ранены.