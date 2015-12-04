В Петербурге расстреляли полицейский автомобиль, есть погибшие (фото, видео)

Как сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах города, нападение на полицейских произошло на Муринской дороге на северо-восточной окраине Санкт-Петербурга.

Около 11 часов утра двое неизвестных расстреляли полицейский «УАЗ». В результате двое находившихся в машине сотрудников МВД погибли, один получил ранение. По словам одного из очевидцев, пострадавший полицейский обгорел.

По словам очевидцев, в результате обстрела машина загорелась. Как сообщает «Фонтанка», огонь перекинулся и на автомобиль «Газель», у которого обгорела передняя часть.

Подозреваемые в камуфляжной форме, вероятно вооруженные автоматическим оружием, объявлены в розыск. По словам блогеров, полиция ищет синий Hyundai Accent.

Пока местонахождение преступников неизвестно. Мотивы совершения преступления выясняются. По данным СМИ, полицейские могли перевозить деньги, подрабатывая в качестве инкассаторов. При этом очевидцы говорят, что нападавшие успели вытащить из горящего УАЗа какие-то сумки. Читайте такжеПод Донецком боевики обстреляли гражданский автомобиль, тяжело ранив одного человека