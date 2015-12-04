В Петербурге расстреляли полицейский автомобиль, есть погибшие (фото, видео)
На севере Санкт-Петербурга неизвестные расстреляли полицейский автомобиль «УАЗ». В результате нападения погибли двое сотрудников МВД. Машина полностью сгорела.
Как сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах города, нападение на полицейских произошло на Муринской дороге на северо-восточной окраине Санкт-Петербурга.
Около 11 часов утра двое неизвестных расстреляли полицейский «УАЗ». В результате двое находившихся в машине сотрудников МВД погибли, один получил ранение. По словам одного из очевидцев, пострадавший полицейский обгорел.
По словам очевидцев, в результате обстрела машина загорелась. Как сообщает «Фонтанка», огонь перекинулся и на автомобиль «Газель», у которого обгорела передняя часть.
Пока местонахождение преступников неизвестно. Мотивы совершения преступления выясняются. По данным СМИ, полицейские могли перевозить деньги, подрабатывая в качестве инкассаторов. При этом очевидцы говорят, что нападавшие успели вытащить из горящего УАЗа какие-то сумки.
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В Следственном комитете подтвердили только сам факт атаки на полицейских. «У нас есть достоверная информация, что произошло нападение. Данных о погибших пока нет — на место выехала наша следственная группа», - сказал ТАСС представитель следственного управления СКР по Петербургу.