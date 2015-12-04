Главарь "Талибана" погиб от ранений в Афганистане

07:40, 04 декабря 2015
Мир
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Мулла Ахтар Мохаммад Мансур возглавил экстремистское движение "Талибан" в Афганистане в конце июля. 

REUTERS

Главарь экстремистского движения "Талибан" в Афганистане мулла Ахтар Мохаммад Мансур умер от ранений, полученных в среду при перестрелке с другими боевиками.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство "Синьхуа".

По его данным, эту информацию подтвердили представители официальных властей страны.

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"Мансур получил серьезные ранения в ходе перестрелки в среду после ожесточенного спора с другими главарями группировки", - приводит Синьхуа их слова.

Мулла Ахтар Мохаммад Мансур возглавил экстремистское движение "Талибан" в Афганистане в конце июля. Он сменил скончавшегося основателя группировки муллу Мохаммада Омара.

Как отмечает агентство, после того, как он стал новым главарём движения, "Талибан" раскололся на две группировки.

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