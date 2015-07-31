"Талибан" избрал нового лидера, но его приняли не все боевики

Мулла Ахтар Мохаммад Мансур, "министр авиации" афганских талибов в период 1996-2001 годов, был объявлен новым лидером группировки накануне, 30 июля, после подтверждения боевиками смерти Омара, пишет Радио Свобода.

Но мулла Мохаммад Хасан Рахмани, который был губернатором провинции Кандагар во время правления талибов, рассказал Радио Свободный Афганистан, что Мансур был выбран лишь небольшой группой руководителей "Талибана", несмотря на оппозицию некоторых видных командиров, среди которых называют муллу Абдуразика и муллу Абдула Каима Закера.

Читайте такжеСША подтверждают сообщения о смерти лидера "Талибана"Рахмани сообщил, что он и его группа хотели видеть новым лидером Маулави Якуба, 23-летнего сына муллы Омара, но его назвали слишком молодым те, кто выбрал Мансура.

Одновременно Рахмани сказал, что в вопросе проведения мирных переговоров с правительством Афганистана, которые были приостановлены после объявления о смерти Омара, разногласий в группировке нет.

Из-за объявления о смерти руководителя талибов муллы Мухаммада Омара перенесли на неопределенный срок второй круг переговоров между правительством Афганистана и представителями "Талибана", который должен был состояться сегодня, 31 июля.

На фоне вчерашнего официального сообщения от талибов о смерти Омара (администрация президента Афганистана объявила, что он умер еще весной 2013 года – ред.). СМИ заговорили о вероятности разделения между умеренными талибами, которые выступают за мирные переговоры с Афганистаном и радикалами, которые хотят продлить 14-летний мятеж.