Выступление Путина вдохновило дальнобойщиков как можно скорее устроить акцию "Улитка" в Москве

Об этом рассказал журналист «Коммерсанта» Александр Черных, находящийся в Подмосковье вместе с дальнобойщиками.

По его словам, у них есть определенное место сбора возле Москвы, куда все и направляются, чтобы, видимо, либо вечером, либо утром выехать дальше уже к МКАДу и провести акцию «Улитка».

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Водители большегрузов из разных городов России приняли такое решение после завершения послания президента к Федеральному собранию. Они ожидали, что в своей речи Владимир Путин отреагирует на их проблему. Дальнобойщики выступают против внедрения системы «Платон», которая предназначена для платы за проезд грузовиков по федеральным трассам. По словам активистов, система разорит их в ближайшие месяцы, так как финансовые нагрузки непосильны для водителей-частников. Несколько десятков большегрузов уже двинулись к столице.