Асад: Россия усилит поддержку в борьбе с "Исламским государством"

Такое заявление сделал президент Сирии Башар Асад, передает Би-би-си. "Война с терроризмом продолжается. Российское участие и поддержка будут только усиливаться. Не думаю, что тут возможен путь назад", - отметил Башар Асад в интервью чешскому телевидению.

Читайте такжеАсад рассказал, когда появится возможность поменять власть в Сирии

По словам сирийского президента, действия коалиции западных стран против экстремистской группировки "Исламское государство" только усилили активность боевиков.

Как отметил сирийский президент, если Запад действительно намерен побороть терроризм, то ему следует в первую очередь остановить поставки оружия боевикам и их финансирование. При этом Башар Асад отметил, что эти потоки идут, в основном, через Турцию при поддержке Саудовской Аравии и Катара.

Накануне президент США Барак Обама заявил, что не верит в скорое изменение стратегии России в Сирии, но надеется, что Кремль рано или поздно все же присоединится к военной коалиции, борющейся с "Исламским государством".