МИД России болезненно отреагировал на решение НАТО по Черногории

Об этом говорится в комментарии департамента информации и печати МИД России.

"Рассматриваем принятое решение... как откровенно конфронтационный шаг, чреватый дополнительными дестабилизирующими последствиями для системы евроатлантической безопасности", - сказано в нем.

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В российском МИДе заявили, что "вопреки объективной необходимости" коллективных усилий для противодействия множащимся угрозам и вызовам современности Североатлантический альянс "в очередной раз подтвердил неизменность взятого курса на безоглядное расширение своего геополитического пространства, искусственное деление государств на "своих" и "чужих", продвижение представлений о собственной безопасности в ущерб безопасности других".

"Новый виток экспансии альянса напрямую затрагивает интересы Российской Федерации и вынуждает нас к соответствующей реакции", - подчеркивает внешнеполитическое ведомство РФ.

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