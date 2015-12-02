МИД России болезненно отреагировал на решение НАТО по Черногории
В Министерстве иностранных дел России прокомментировали принятое на заседание Совета НАТО на уровне министров иностранных дел 1-2 декабря в Брюсселе решение о начале переговоров с Черногорией о ее вступлении в НАТО.
Об этом говорится в комментарии департамента информации и печати МИД России.
"Рассматриваем принятое решение... как откровенно конфронтационный шаг, чреватый дополнительными дестабилизирующими последствиями для системы евроатлантической безопасности", - сказано в нем.
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В российском МИДе заявили, что "вопреки объективной необходимости" коллективных усилий для противодействия множащимся угрозам и вызовам современности Североатлантический альянс "в очередной раз подтвердил неизменность взятого курса на безоглядное расширение своего геополитического пространства, искусственное деление государств на "своих" и "чужих", продвижение представлений о собственной безопасности в ущерб безопасности других".
"Новый виток экспансии альянса напрямую затрагивает интересы Российской Федерации и вынуждает нас к соответствующей реакции", - подчеркивает внешнеполитическое ведомство РФ.
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