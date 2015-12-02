Черногория получила предложение вступить в НАТО
10:30, 02 декабря 2015Мир
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Это первое расширение Альянса за последние 6 лет.
REUTERS
Глава Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг назвал это событие "историческим решением НАТО".
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Об этом сообщает ВВС.
Ожидается, что вступление Черногории в Альянс займет около года. Страна станет 29-м сленом НАТО.
Отметим, ранее в СМИ уже появлялась неофициальная информация о том, что НАТО ожидает расширение. При этом отмечалось, что вступление Черногории не означает автоматического приема в НАТО других стран-кандидатов, таких как Босния и Македония.
В свою очередь РФ неоднократно высказывалась против подобных действий, утверждая, что это "может угрожать стабильности на западных Балканах".
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