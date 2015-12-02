Посол Украины в Турции обвинил Россию в нанесении авиаударов по мирным гражданам в Сирии

Об этом он сказал в комментарии турецкому агентству Anadolu.

Дипломат выразил поддержку правительству Турции в связи с нарушением российским военным самолетом Су-24 воздушного пространства этой страны.

"Мы считаем, что Турция действовала так, как должна была действовать, когда ее границы были нарушены", - подчеркнул Корсунский.

Украинский дипломат добавил, что "я решительно поддерживаю турецкую позицию, и я верю, что Турция сделала все возможное, чтобы избежать конфронтации и уменьшить напряженность с Россией".

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С того момента, когда был сбит российский военный самолет, нарушивший турецкое воздушное пространство недалеко от сирийской границы, Россия объявила о введении ряда санкций против Турции.

Среди введенных Москвой ограничительных мер было объявлено о прекращении действия соглашения о безвизовом режиме и запрете импорта ряда турецких товаров и продуктов питания. Россия также призвала своих граждан бойкотировать Турцию как туристическое направление.

Посол Украины в Турции назвал действия России "непропорциональными" и отметил, что санкции нанесут вред не только Турции, но и самой России.

По словам Корсунского, при такой ситуации в связи с санкциями можно сказать, что "когда вы играете с огнем - приготовьтесь быть обожженными". Посол считает, что "заявление России, что якобы все страны неправы, и только она права, является полным абсурдом".

Корсунский выражает убеждение, что Турция хочет мира в Сирии.

"Мы не можем понять, как Россия может поддерживать этого кровавого диктатора (сирийского президента Башара) аль-Асада и его борьбу, убийства собственного народа. Сейчас Россия поддерживает его и принимает участие в авиаударах против гражданского населения на севере Сирии, которая заселена туркменами", - резюмировал украинский посол.