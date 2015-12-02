Решение пригласить Черногорию в НАТО не касается России – генсек НАТО

«Решение пригласить Черногорию стать полноправным членом НАТО не касается России. Это дело НАТО и Черногории. Решение пригласить Черногорию не направлено против кого-то. Оно принято ради безопасности. И, думаю, стоит еще раз подчеркнуть, что каждая страна имеет право сама определять свой путь и те меры безопасности, которые ей необходимы. И вопрос членства должна решать сама Черногория и 28 членов НАТО, и никто не может на это решение влиять», – цитирует Столтенберга Радио Свобода.

Столтенберг также напомнил, что в НАТО приостановили практическое сотрудничество с Россией весной 2014-го, из-за аннексии Крыма. В то же время он отметил, что остались открытыми возможности для политических контактов.

Генеральный секретарь напомнил, что приглашение не является окончательным вступлением в альянс, поэтому выразил надежду, что Черногория продолжит реформы, подчеркнув необходимость работы в направлении верховенства права, борьбы с коррупцией и повышения общественной поддержки вступления страны в НАТО. По словам Столтенберга, сейчас трудно предсказать, сколько времени займет процесс ратификации странами-членами НАТО вступления Черногории, однако, добавил, что последний раз это заняло около года.

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Как известно, в Кремле раскритиковали решение НАТО пригласить к членству Черногорию. Как заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, это приведет к ответным действиям со стороны России.

Присоединение Черногории к НАТО станет первым расширение нато с 2009 года, когда членство получили Албания и Хорватия. Ранее Столтенберг предупредил, что «любое вмешательство России» может только укрепить решимость членов блока в вопросе присоединения новых членов. Это стало ответом НАТО на попытки Москвы не допустить нового расширения альянса, которые активизировались в последнее время.