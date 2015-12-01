Опубликовано видео взрыва у станции метро в Стамбуле

В сети появилось видео момента взрыва на мосту у станции метро в Стамбуле

Напомним, cегодня у станции метро "Байрампаша" в Стамбуле произошел взрыв. Как передает CNBC, по заявлению главы района Байрампаша Атилы Айдынера, на путепроводе возле метро взорвалась самодельная бомба, представляющая собой начиненную взрывчаткой трубу. В результате этого пострадало 5 человек.

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