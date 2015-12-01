СМИ: Разведка США займется оценкой политических расправ в РФ и экспорта "русской весны"

Об этом сообщает РБК.

​Конгресс США потребует от директора Национальной разведки произвести «оценку использования политических убийств как формы государственной политики России», говорится в несекретной версии законопроекта о финансировании американской разведки на следующий финансовый год, голосование по которому в палате представителей ожидается в ближайшие дни.

Согласно документу директор Национальной разведки США должен предоставить в течение 180 дней со дня вступления закона в силу оценку разведывательного сообщества об использовании «политических убийств» за период с 1 января 2000 года. Эта оценка должна включать список российских политиков, бизнесменов, диссидентов, журналистов, действующих или бывших госслужащих, глав зарубежных государств, иностранных политических деятелей, иностранных журналистов, членов некоммерческих организаций и прочих лиц, которые, по мнению американской разведки, якобы были убиты агентами российских спецслужб.

Читайте такжеВ офисе крымскотатарского телеканала ATR закончен обыск, силовики изъяли видеоархивы

Кроме того, соответствующим комитетам конгресса должны быть предоставлены следующие данные по каждому лицу из списка убитых: страна, где было совершено убийство; способ убийства; задействованные в убийстве лица и организации, а также прочая необходимая информация.

За последние 15 лет официальное обвинение в убийстве сотрудникам российских спецслужб было предъявлено только в одном случае. В 2004 году в Катаре были осуждены два россиянина, которых местные власти назвали сотрудниками ГРУ. По версии следствия, они взорвали одного из лидеров чеченских сепаратистов - Зелимхана Яндарбиева, проживавшего в этой стране в эмиграции.

В случае с гибелью бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко британские власти, подозревающие в его убийстве россиян Андрея Лугового и Дмитрия Ковтуна, не говорят публично о причастности российских спецслужб.

Читайте такжеУкраинская разведка рассказала об "особенностях" контракта для боевиков Донбасса, отправившихся в Сирию

В историях с убийствами журналистки Анны Политковской, оппозиционного политика Бориса Немцова и аудитора Сергея Магнитского официальные претензии Запада к российским властям касаются неэффективных процедур расследования и/или судебного разбирательства.

В законопроекте конгресса о финансировании разведки есть еще два пункта, относящихся к России. В одном из них речь идет о ракетном комплексе Club-K, который предназначен для размещения в стандартном контейнере для морских перевозок. Американские законодатели просят разведку известить, если станет известно, что комплекс поставлен в Вооруженные силы России или же передан другому государству.

Читайте такжеFinancial Times: стратегия выживания Путина – это ложь и насилие

В другом пункте содержится запрос об отчете на тему финансирования Россией политических партий и НКО в постсоветских странах и Европе в период с 1 января 2006 года. В частности, директора Национальной разведки просят указать, в какой стране, какую организацию финансировала конкретная спецслужба, а также оценить возможные цели этого финансирования, среди которых выделены подрыв политических устоев; нейтрализация системы ПРО США и НАТО; нейтрализация энергетических проектов, которые могут представлять альтернативу российским поставкам.

Читайте такжеСМИ: Российские следователи закончили все экспертизы по делу об убийстве Немцова

Конгресс также намерен попросить американскую разведку провести оценку ущерба от кибератак; рассчитать сумму средств, полученных Ираном после отмены санкций, и манеру их использования; регулярно предоставлять данные по числу иностранных боевиков, прибывающих в Ирак и Сирию и покидающих эти страны.