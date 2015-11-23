Фигуранты дела Немцова дали показания против возможного организатора убийства оппозиционера
Показания против предполагаемого организатора убийства политика Бориса Немцова офицера батальона "Север" Руслана Мухудинова были даны главным фигурантом дела Зауром Дадаевым и Анзором Губашевым под видеозапись.
Об этом сообщил источник, близкий к следствию, передает ТАСС.
"Вина Мухудинова в организации убийства Немцова подтверждается признательными показаниями Дадаева и А. Губашева, данные ими с применением видеофиксации", - говорится в сообщении.
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Также подчеркивается, что причастность Мухудинова к инкриминируемому ему преступлению подтверждается и результатами обысков, заключениями судебных экспертиз и другими материалами угодовного дела в совокупности.
Ранее УНИАН сообщал, что вероятный организатор убийства российского оппозиционера Бориса Немцова Руслан Мухудинов, решение о заочном аресте которого вынес Басманный суд Москвы, находится на территории Чечни.
Напомним, что Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Москворецком мосту возле Кремля.