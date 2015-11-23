Фигуранты дела Немцова дали показания против возможного организатора убийства оппозиционера

Об этом сообщил источник, близкий к следствию, передает ТАСС.

"Вина Мухудинова в организации убийства Немцова подтверждается признательными показаниями Дадаева и А. Губашева, данные ими с применением видеофиксации", - говорится в сообщении.

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Также подчеркивается, что причастность Мухудинова к инкриминируемому ему преступлению подтверждается и результатами обысков, заключениями судебных экспертиз и другими материалами угодовного дела в совокупности.

Ранее УНИАН сообщал, что вероятный организатор убийства российского оппозиционера Бориса Немцова Руслан Мухудинов, решение о заочном аресте которого вынес Басманный суд Москвы, находится на территории Чечни.

Напомним, что Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Москворецком мосту возле Кремля.