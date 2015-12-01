Премьер Турции призвал РФ прекратить "беспочвенные" обвинения и сесть за стол переговоров
Премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу призвал Россию прекратить "беспочвенно" обвинять его страну в закупке нефти у джихадистской группировки "Исламское государство" (ИГ) и вернуться к диалогу.
"Нам следует сесть за стол и обсудить, что делать, вместо того, чтобы выдвигать голословные обвинения", - заявил Давутоглу во вторник, 1 декабря, сообщает Deutsche Welle.
Давутоглу заявил, что России "не удастся отвлечь внимание от нарушений турецкого воздушного пространства путем выдвижения беспочвенных обвинений".
Читайте такжеЗа свои слова не отвечаем: В Кремле отказались доказывать связи Турции и ИГ
Он вновь призвал Россию открыть военные каналы связи для предотвращения подобных инцидентов в будущем. "Давайте держать дипломатические каналы открытыми", - сказал глава правительства Турции.
Напомним, ранее премьер Турции заявил, что руководство страны не будет извиняться перед Россией за сбитый военный самолет, но готово к диалогу
Как сообщал УНИАН, российский президент Владимир Путин заявил, что решение Турции сбить российский бомбардировщик Су-24 было якобы продиктовано желанием обезопасить каналы поставки контрабандной нефти с территорий, контролируемых группировкой "Исламское государство".
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в свою очередь заявил, что власть не настолько бесчестна, чтобы покупать нефть у террористов.
"Мы не настолько бесчестны, чтобы покупать нефть у террористов. Если будет доказано, что мы это делали, я покину свое кресло. Если есть какие-либо доказательства, пусть их предъявят, посмотрим", - добавил он.