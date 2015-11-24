Путин заподозрил Турцию в пособничестве террористам: "Они что, хотят поставить НАТО на службу ИГИЛ"

Об этом сообщает "Газета.Ru".

«Мы проанализируем все, что случилось, и трагедия будет иметь серьезные последствия, в том числе, и для российско-турецких отношений. Не знаю, кому было нужно то, что сделано сегодня, но во всяком случае не нам. И вместо того, чтобы немедленно наладить с нами необходимые контакты, турецкая сторона обратилась к своим партнерам по НАТО для обсуждения этого инцидента, как будто бы это мы сбили турецкий самолет, а не они нас. Они что, хотят поставить НАТО на службу ИГИЛ?» - заявил Путин.

Читайте такжеПутин уже готовит заявление по сбитому турками российскому Су-24 - СМИ

Как сообщал УНИАН, сегодня турецкий самолет F-16 сбил российский Су-24, нарушивший воздушное пространство страны. Турецкие военные заявили, что 10 раз предупреждали экипаж российского истребителя о нарушении границы перед тем, как сбить самолет.

СМИ сообщили, что один из пилотов российского Су-24 погиб.