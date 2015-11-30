Турция не будет извиняться перед Россией за сбитый военный самолет, но готова к диалогу – премьер

Премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу заявляет, что Анкара не будет извиняться перед РФ за сбитый военный самолет, но готова к диалогу для нормализации отношений.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом он сказал в штаб-квартире НАТО.

"Как премьер-министр нации, которая имеет честь, и как премьер-министр правительства, который получил 49,5% поддержки во время последних выборов, что является рекордом, я могу сказать, что защита нашего воздушного пространства, границ на земле - это не только право, но и обязанность моего правительства. И премьер-министр, президент или власти Турции не будут извиняться за то, что выполняли свой долг. Наша армия выполнила свою работу, чтобы защитить воздушное пространство", - подчеркнул Давутоглу.

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Вместе с тем, он выразил готовность Анкары к диалогу с Москвой, чтобы нормализовать отношения.

"Если российская сторона хочет говорить и хочет предотвратить любые будущие события, как это, мы готовы говорить. Если они хотят информацию от нас, мы можем предоставить любую информацию о деталях этого случая. Если они хотят улучшить отношения для того, чтобы их нормализовать, мы готовы говорить. Но ни одна страна не может просить нас извиняться за то, что мы делаем нашу работу", - сказал Давутоглу.

Как сообщал УНИАН, 24 ноября турецкие военные сбили российский самолет, нарушивший воздушное пространство страны.

Согласно заявлению турецких военных, перед тем, как российский самолет Су-24 был сбит, его 10 раз предупреждали о нарушении воздушного пространства.

В России отрицают, что самолет пересек турецкую границу, и утверждают, что он летел над территорией Сирии.