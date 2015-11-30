Медведев заговорил о возможном расширении санкций против Турции из-за сбитого Су-24

Как заявил глава правительства РФ Дмитрий Медведев, Россия может расширить список товаров, запрещенных к ввозу в Россию, и ввести иные ограничительные меры в отношении Анкары, пояснил он, сообщает ТАСС.

"Еще раз обращаю внимание на то, что это наши ответные и вынужденные действия, на которые мы пошли исключительно в интересах обеспечения безопасности наших людей, и в качестве реакции на агрессивное поведение Турции. Они стали ответом именно на эти недружественные действия", - сказал Медведев .

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Он добавил, что ограничительные меры затрагивают значительную часть экономических отношений между двумя странами.

"Поэтому действовать будем прагматично, чтобы принимаемые нами решения были максимально чувствительны для турецкой стороны и при этом минимально затрагивали наши экономические интересы", - сказал Медведев. Он добавил, что "как это совместить - это вопрос управления".

Напомним, правительство РФ предоставило премьер-министру Медведеву письменные предложения об ответных экономических мерах в отношении Турции после инцидента с самолетом Су-24.