В Париже протесты переросли в столкновения с полицией: задержаны более 300 человек

Французская полиция временно поместила под стражу 317 человек, причастных к воскресным беспорядкам на парижской площади Республики.

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Об этом сообщила префектура полиции французской столицы, передает ТАСС.

"При обеспечении порядка в ходе манифестации были задержаны и временно помещены под стражу 317 человек", -сказано в сообщении.

По информации издания, на завершающем этапе манифестации сторонников защиты окружающей среды экстремисты, которые, скорее всего, не имели отношения к экологам, начали забрасывать полицейских камнями, бутылками и даже использовали банки со свечами, находившиеся среди цветов, возложенных в память о погибших при парижских терактах 13 ноября.

"Эти действия заслуживают самого решительного осуждения из уважения к жертвам терактов", - подчеркнул глава МВД Франции Бернар Казнев.

Отметим, по данным ряда СМИ, митингующие протестовали против проведения Климатического саммита ООН, который начался в Париже утром в понедельник, 30 ноября, и должен продлиться до 11 декабря. В нем должны принять участие 147 глав государств. В повестке дня - вопрос о принятии нового документа взамен Киотского протокола. Мир должен установить новую планку в ограничении выбросов в атмосферу в борьбе с изменением климата. В то же время городские власти Парижа не собирались разрешать проведение акции "зеленых" из-за чрезвычайного положения после серии терактов 13 ноября.