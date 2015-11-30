Израиль замораживает контакты с ЕС в вопросах урегулирования конфликта с Палестиной

Поводом стало решение Еврокомиссии обязать производителей маркировать товары из израильских поселений на Западном берегу реки Иордан особым образом. В ответ на это, Израиль больше не согласен на участие Евросоюза как посредника в мирном урегулировании ситуации на Ближнем Востоке, сообщает украинская редакция "Немецкой волны". Дипломатические взаимоотношения с органами ЕС в этом вопросе приостанавливаются на неопределенный срок, заявили в министерстве иностранных дел (МИД).

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При этом никакого влияния на двусторонние отношения с отдельными странами ЕС такое решение иметь не будет, подчеркнули в МИД страны.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ранее назвал новые правила маркировки "двойной моралью" Брюсселя. По его словам, в мире продолжаются около 200 конфликтов, но решение Еврокомиссии касается именно данного и именно стороны, "которую атакуют террористы".

Со своей стороны, Саэб Эрекат, помощник президента Палестины Махмуда Аббаса, заявил, что нововведение ЕС является "важным шагом к полному бойкоту израильских поселений, незаконно построенных на палестинской земле".