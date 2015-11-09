Обама: Израиль имеет не только право, но и обязанность защищать себя

Об этом он заявил журналистам перед началом встречи в Белом доме с премьер-министром Израиля Бениамином Нетаньяху, передает Радио Свобода.

По его словам, сейчас ситуация в сфере безопасности на Ближнем Востоке ухудшилась.

«Как я уже неоднократно говорил, безопасность Израиля является одним из главных приоритетов моей внешней политики», – подчеркнул Обама.

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Президент США отметил, что у него с премьер-министром Израиля существуют серьезные разногласия относительно ядерной сделки с Ираном. «Но у нас нет разногласий относительно необходимости быть уверенным, что Иран не получит ядерное оружие, и у нас нет разногласий по поводу важности ослабления возможных дестабилизирующих действий, на которые Иран может пойти», – отметил Обама.

Он осудил насилие палестинцев против граждан Израиля.

«Хочу еще раз повторить: Израиль имеет не только право, но и обязанность защищать себя», – сказал Барак Обама.