СМИ: Боевики ИГ расширяют военную деятельность в Ливии и планируют нападения на Италию

Об этом сообщает "ЕвроПравда" со ссылкой на The Wall Street Journal.

Отмечается, что "Исламское государство" выбрало для расположения город Сирт - порт на средиземноморском побережье Ливии, который стал первым центром управления группировки за пределами Сирии и Ирака.

По данным издания, количество боевиков ИГИЛ за прошлый год там выросло с 200 до 5 тысяч.

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По мнению главы военной разведки в регионе Исмаила Шукри, конечная цель ИГИЛ – нападение на Италию. "Они ясно обозначили свои намерения. Они хотят развязать борьбу с Римом", - утверждает он.

"ИГИЛ использует противоречие между двумя правительствами в Ливии и расширяет в этой стране свое влияние. Источники говорят, что боевики вербуют новых бойцов и призывают их ехать не в Сирию, а на базу в ливийский Сирт", - говорится в статье.

Ранее, 14 ноября, УНИАН сообщал, что лидер "Исламского государства" в Ливии был уничтожен в результате удара ВВС США. Ликвидированный Абу Набиль - уроженец Ирака и один из членов высшего руководства «Исламского государства» в Ливии, как отметил официальный представитель Пентагона Питер Кук.