Пентагон заявил о ликвидации лидера ИГ в Ливии

Об этом говорится в заявлении, распространенном Пентагоном, передает "Медуза".

Убитый Абу Набиль - уроженец Ирака и один из членов высшего руководства «Исламского государства» в Ливии, как отметил официальный представитель Пентагона Питер Кук.

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Он подчеркнул, что хотя ВВС США и ранее наносили удары по территории Ливии, однако это первый раз, когда целью бомбардировки был лидер "Исламского государства".

"Это показывает, что мы будем преследовать лидеров ИГ везде, где они действуют", - подчеркнул Кук.

Ранее, 12 ноября, американский дрон атаковал место, где, как считается, находился самый известный палач ИГИЛ и убийца многих иностранных заложников Мохаммед Эмвази, больше известный как Джихади Джон.

Если операция окажется успешной, смерть Эмвази подытожит более чем год попыток Запада уничтожить боевика, который стал особенно известен в августе 2014 после появления в сети видео, где он обезглавливает американского журналиста Джеймса Фоули.