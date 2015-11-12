Исследование Bellingcat: Россия искажает данные об авиаударах в Сирии

Как отмечает в четверг, 12 ноября, Deutsche Welle со ссылкой на исследование Bellingcat, в сообщениях министерства обороны России относительно авиаударов, которые были нанесены во время военной операции в Сирии, по крайней мере частично приводятся ложные данные.

К такому выводу эксперты пришли, проанализировав запись пресс-брифинга представителя Минобороны генерал-майора Игоря Конашенкова от 9 ноября. Как сообщают в материале-анализе, российские ВВС в некоторых случаях не наносили авиаударов по позициям "Исламского государства" (ИГ), как они утверждают, а по другим объектам.

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В частности в первом видеоролике Минобороны РФ демонстрирует авиаудар по складу ИГ в провинции Ракка. Bellingcat указывает на то, что, "как и во многих предыдущих случаях, Россия неверно описала показанное на видео место". Так, эксперты с помощью геолокации установили, что удары были нанесены в 115 километрах от указанной точки - в провинции Алеппо.

На другом видео, как утверждает российское оборонное ведомство, показан авианалет на укрепленный опорный пункт ИГ в провинции Идлиб. Но на основе данных геолокации эксперты установили, что авиаудар был нанесен неподалеку от одного из населенных пунктов в провинции Алеппо, где позиций джихадистов нет. Bellingcat предполагает, что целью этого удара российских ВВС была поддержка войск президента Сирии Башара Асада, которые воюют против разного рода повстанцев, контролирующих отдельные общины и регионы страны.

Напомним, по словам Селест Волландер, помощника президента Барака Обамы, которая занимается российским направлением в Совете безопасности США, удары российской авиации в Сирии в большинстве случаев наносились по районам, которые не находятся под управлением ИГИЛ.