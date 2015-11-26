В Пентагоне прокомментировали развертывание российских С-400 в Сирии: у ИГ нет воздушных сил

В оборонном ведомстве США рассчитывают, что РФ не направит комплексы С-400 на самолеты антиигиловской коалиции в небе над Сирией. Об этом заявила представитель американского военного ведомства подполковник Мишель Балданса.

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"Мы в курсе сообщений о том, что Россия развернет в Сирии продвинутые ракетные комплексы "земля-воздух". Подобные системы еще больше усложнят и без того сложную ситуацию в небе над Сирией и не сделают ничего, чтобы продвинуть борьбу с (террористической группировкой) ИГ, у которых нет воздушных сил", - цитируют Балданса "РИА Новости".

"Мы ожидаем, что если Россия выполнит (развертывание, - ред.) комплексов, она будет соблюдать наш меморандум о взаимопонимании, касающийся безопасности полетов, и не направят эти системы против самолетов нашей коалиции", - добавила представитель Пентагона.

Как сообщал УНИАН, в среду, 25 ноября, министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, чтоРоссия перебросит на авиабазу Хмеймим в Сирии ЗРК С-400.

Сверхсовременные ракетные системы С-400 (по классификации НАТО SA-21 "Growler") имеют максимальную дальность поражения 400 км и способны сбивать самолет на высоте до 27 км – что более чем вдвое превышает крейсерскую высоту пассажирского авиалайнера.

Дальность поражения зенитно-ракетной системы покрывает площадь, которая охватывает большую часть Сирии, Южную Турцию, Кипр, восточное Средиземноморье, а также часть Израиля.