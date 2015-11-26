Путин требует от Турции извинений и денег за сбитый российский Су-24

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Путин сказал на церемонии вручения верительных грамот послам иностранных государств.

«Не могу не сказать, что мы считаем абсолютно необъяснимыми предательские удары в спину от тех, в ком мы видели партнеров и союзников по антитеррористической борьбе. Имею ввиду инцидент со сбитым турецкими ВВС российским бомбардировщиком», - заявил он.

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По его словам, то, что произошло в небе над Сирией два дня назад, противоречит здравому смыслу и международному праву.

«Самолет был сбит на сирийской территории», - считает он.

«При этом до сих пор не слышим ни внятных извинений с высшего политического уровня Турции, ни предложений по возмещению вреда и ущерба, ни обещаний наказать преступников за содеянное преступление», - сказал Путин.

Он считает, что у него создается впечатление, что турецкое руководство сознательно загоняет российско-турецкие отношения в тупик.

«Мы сожалеем об этом», - заявил Путин.

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Как сообщал УНИАН, 24 ноября самолет Су-24, нарушивший на турецко-сирийской границе турецкое воздушное пространство, несмотря на 10 предупреждений, сделанных в течение 5 минут, был сбит в рамках правил ведения боевых действий двумя турецкими истребителями F-16, патрулирующими район.

Россия заявила, что самолет, упавший в сирийском районе Байырбуджак, расположенном напротив района Яйладагы турецкой провинции Хатай, принадлежит ей, а НАТО подтвердил данные, предоставленные Турцией по поводу нарушившего ее воздушное пространство самолета.