Путин требует от Турции извинений и денег за сбитый российский Су-24
Президент РФ Владимир Путин требует извинений и возмещения ущерба от высшего руководства Турции за сбитый российский Су-24.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Путин сказал на церемонии вручения верительных грамот послам иностранных государств.
«Не могу не сказать, что мы считаем абсолютно необъяснимыми предательские удары в спину от тех, в ком мы видели партнеров и союзников по антитеррористической борьбе. Имею ввиду инцидент со сбитым турецкими ВВС российским бомбардировщиком», - заявил он.
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По его словам, то, что произошло в небе над Сирией два дня назад, противоречит здравому смыслу и международному праву.
«Самолет был сбит на сирийской территории», - считает он.
«При этом до сих пор не слышим ни внятных извинений с высшего политического уровня Турции, ни предложений по возмещению вреда и ущерба, ни обещаний наказать преступников за содеянное преступление», - сказал Путин.
Он считает, что у него создается впечатление, что турецкое руководство сознательно загоняет российско-турецкие отношения в тупик.
«Мы сожалеем об этом», - заявил Путин.
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Как сообщал УНИАН, 24 ноября самолет Су-24, нарушивший на турецко-сирийской границе турецкое воздушное пространство, несмотря на 10 предупреждений, сделанных в течение 5 минут, был сбит в рамках правил ведения боевых действий двумя турецкими истребителями F-16, патрулирующими район.
Россия заявила, что самолет, упавший в сирийском районе Байырбуджак, расположенном напротив района Яйладагы турецкой провинции Хатай, принадлежит ей, а НАТО подтвердил данные, предоставленные Турцией по поводу нарушившего ее воздушное пространство самолета.