СМИ обнародовали запись предупреждения Су-24 от турецкого диспетчера перед уничтожением

Соответствующая видеозапись появилась на YouTube.

Так, в нем слышен голос турецкого диспетчера, который несколько раз просит пилотов Су-24 оставить запретную территорию.

"Вы приближаетесь к турецкому воздушному пространству. Измените курс немедленно", - подчеркнул диспетчер на английском языке.

Как сообщал УНИАН, 24 ноября турецкие военные сбили российский бомбардировщик, нарушивший воздушное пространство страны.

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Также турецкие военные опубликовали заявление, согласно которому перед тем, как российский самолет Су-24 был сбит, его 10 раз предупреждали о нарушении воздушного пространства.

При этом вчера в российском Минобороны рассказали свою версию инцидента с Су-24, который был сбит в Турции и продемонстрировали карту с якобы маршрутом полета самолета.

Так, в РФ утверждают, что турецкий самолет якобы "не пытался связаться или установить визуальный контакт" с российским экипажем.