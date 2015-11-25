СМИ обнародовали запись предупреждения Су-24 от турецкого диспетчера перед уничтожением
В эфире турецкого канала Fox обнародовали запись, на которой отчетливо слышны предупреждения в адрес пилотов российского Су-24 о необходимости изменить курс.
Соответствующая видеозапись появилась на YouTube.
Так, в нем слышен голос турецкого диспетчера, который несколько раз просит пилотов Су-24 оставить запретную территорию.
"Вы приближаетесь к турецкому воздушному пространству. Измените курс немедленно", - подчеркнул диспетчер на английском языке.
Как сообщал УНИАН, 24 ноября турецкие военные сбили российский бомбардировщик, нарушивший воздушное пространство страны.
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Также турецкие военные опубликовали заявление, согласно которому перед тем, как российский самолет Су-24 был сбит, его 10 раз предупреждали о нарушении воздушного пространства.
При этом вчера в российском Минобороны рассказали свою версию инцидента с Су-24, который был сбит в Турции и продемонстрировали карту с якобы маршрутом полета самолета.
Так, в РФ утверждают, что турецкий самолет якобы "не пытался связаться или установить визуальный контакт" с российским экипажем.