Грузия нашла замену российским военным в Абхазии

Грузинская сторона готовит специальный пакет предложений по замене российских миротворческих сил полицейскими в зоне конфликта в Абхазии.

Об сегодня заявил государственный министр Грузии по вопросам реинтеграции Темур ЯКОБАШВИЛИ в эфире грузинской телекомпания «Рустави-2», передает ИА «Новости-Грузия».

«Мы работаем над тем, чтобы военная операция была заменена на миротворческую гражданскую операцию, и миротворцев заменить на международные полицейские силы. Это качественно совершенно другие силы», - заявил Т.ЯКОБАШВИЛИ.

По словам госминистра, в этом случае не будут нужны тысячи иностранцев на территории Грузии.

«Речь идет о грузинских и абхазских полицейских, а также другом населении региона, которых обучат и какое-то время проведут менеджмент международные полицейские силы», - заявил он.

Как сообщалось, Президент Грузии Михаил СААКАШВИЛИ накануне выступил с инициативой о начале консультаций с Россией по вопросу изменения действующего миротворческого формата в самопровозглашенной Абхазии.

«После заключения спецкомиссии ООН по «самолетному инциденту» совершенно ясно, что существующий формат в Абхазии должен быть изменен. Решение об изменении формата сложное, и мы должны вести активные консультации с нашими партнерами, но в тоже время мы должны начать по этому вопросу консультации с Россией», - сказал М.СААКАШВИЛИ.

Он отметил, что должны состояться консультации с российской стороной по вопросам вывода введенной дополнительной техники и живой силы в грузинский регион Абхазия и отмены решения об особых отношениях России с Абхазией от 16 апреля.

Он сообщил, что на 6-7 июня запланирована его встреча с новым Президентом России Дмитрием Медведевым.