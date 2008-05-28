В Турции утверждают, что акулы в районе пляжей - не агрессивные

Офис по вопросам культуры и информации Посольства Турции в Киеве опровергает сообщения об атаках акул на турецком побережье, которая появилась в ряде СМИ вчера, 27 мая.

Об этом говорится в сообщении офиса.

«Новости об атаках акул на побережье страны очень преувеличены и не соответствуют действительности», - отмечается в сообщении офиса со ссылкой на официальную информацию, полученную из Губернаторства провинции Мугла.

"Известно, что до сегодняшнего дня не было случаев, связанных с нападением акул на курортных побережьях Турции. А информация, которую сегодня опубликовали СМИ, - не более, чем слух", - прокомментировал ситуацию атташе по вопросам культуры и информации Посольства Турции в Киеве Ахмет ЧАНГА.

А.ЧАНГА подтвердил, что в туристическом регионе Мармарис действительно есть залив под названием Гёкова. В одну из бухт залива - Бонджук - действительно приплывают акулы, но только в определенный период и только с целью вывести потомство. Бухта, имеющая статус природного заповедника, взята под охрану с целью не тревожить акул во время такого важного для их существования периода, продолжительность которого длится около месяца (конец мая - июнь). "Это совершенно не агрессивные акулы, которых мы называем sandbar, то есть песчаная акула", - добавил А.ЧАНГА.

27 мая в ряде СМИ появилась информация, что на западном побережье Турции закрыты десятки пляжей из-за появления большого количества акул.