Южная Корея начала артиллерийские учения у спорной границы с КНДР в Желтом море

Как передало информационное агентство Рёнхап, в учениях задействованы самоходные гаубицы К-9.

Такие же учения ровно пять лет назад привели к артобстрелу со стороны КНДР острова Йонпхёндо, в результате чего погибли двое южнокорейских военнослужащих и еще 17 получили ранения, пишет РИА Новости.

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По утверждению Южной Кореи, северные корейцы выпустили около сотни снарядов по базе ВВС. Генштаб Корейской народной армии выступил с собственной версией событий, обвинив в "провокации" южан и заявив, что "несмотря на предупреждения", Южная Корея вела огонь в направлении водного пространства КНДР.

В районе Желтого моря между двумя корейскими государствами нет согласия относительно раздела, в отличие от военно-демаркационной линии на суше. Во время подписания соглашения о перемирии во время войны 1950-1953 годов до моря "не дошли руки", и морская граница была потом проведена в одностороннем порядке США, которые воевали в Корее под флагом ООН. Северная Корея эту границу не признает и придерживается собственной линии, которая не признается в Южной Корее. В результате этот район оказался на долгие годы самым опасным в водах у Корейского полуострова.