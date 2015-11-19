Вероятный организатор убийства Немцова находится в Чечне - СМИ

Вероятный организатор убийства российского оппозиционера Бориса Немцова Руслан Мухудинов, решение о заочном аресте которого вынес Басманный суд Москвы, находится на территории Чечни.

Об этом сообщает Росбалт со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

«Оперативники выяснили, что сразу после убийства Немцова Руслан Геремеев и его водитель-помощник Руслан Мухудинов прибыли в Чечню. Потом оба исчезли», - отмечает источник.

По поступившим в правоохранительные органы данным, Мухудинов и Геремеев из аэропорта Уйташ, расположенного рядом с Каспийском, вылетели в ОАЭ. Туда же вскоре перебрались и их жены с детьми. Однако потом, как выяснили представители правоохранительных органов, Мухудинов и Геремеев вернулись в республику.

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У оперативников есть информация, что сейчас они пребывают в горной местности, в районе села Беной.

Во время слушаний в Басманном суде о заочном аресте Мухудинова, который необходим для передачи материалов на него в Интерпол для организации международного розыска, прозвучала информация о том, что он может находиться в ОАЭ.

"То, что он улетал в Эмираты, документально зафиксировано, а его возвращение и нынешнее пребывание в республике, - пока нет", - объяснил источник агентства.

Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Москворецком мосту возле Кремля.