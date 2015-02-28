В центре Москвы нашли машину убийц Немцова (фото)
По данным СМИ, сейчас оперативники и эксперты осматривают автомобиль.
Полицейские обнаружили машину убийц Бориса Немцова, застреленного накануне в центре Москвы, сообщает российский канал РЕН ТВ.
Сейчас оперативники и эксперты осматривают автомобиль. Возможно, обнаруженные в салоне авто биологические частицы, отпечатки пальцев помогут установить личности преступников.
Читайте такжеСледователи подозревают в убийстве Немцова Украину, либералов и исламистов, но не Путина
Как сообщал УНИАН, известный российский оппозиционный политик Борис Немцов был застрелен в центре Москвы в ночь с 27 на 28 февраля.
В Немцова выстрелили несколько раз в спину из проезжающего автомобиля. От полученных ран он умер на месте.
Но через несколько часов полиция выяснила, что найденный автомобиль не имеет отношения к преступлению.