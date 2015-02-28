В центре Москвы нашли машину убийц Немцова (фото)

Полицейские обнаружили машину убийц Бориса Немцова, застреленного накануне в центре Москвы, сообщает российский канал РЕН ТВ.

Сейчас оперативники и эксперты осматривают автомобиль. Возможно, обнаруженные в салоне авто биологические частицы, отпечатки пальцев помогут установить личности преступников.

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Как сообщал УНИАН, известный российский оппозиционный политик Борис Немцов был застрелен в центре Москвы в ночь с 27 на 28 февраля.

В Немцова выстрелили несколько раз в спину из проезжающего автомобиля. От полученных ран он умер на месте.

Но через несколько часов полиция выяснила, что найденный автомобиль не имеет отношения к преступлению.