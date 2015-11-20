Первая в Европе женщина-шахид: парижская смертница любила ночные клубы и не читала Коран

Асна Аитбуласьен – 26-летняя француженка марокканского происхождения очень отличалась от типичного образа мусульманской девушки: она курила, посещала ночные клубы, имела связи с наркодилерами и, по словам родственников, не интересовалась изучением Корана.

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Об этом говорится в статье The Times, которую цитирует "Европейская правда".

По словам ее брата Юсуфа, она никогда не читала Коран. Аитбуласьен была одержима социальными сетями, носила "эксцентричную" одежду и надевала большие шляпы, за которые она получила прозвище Cowgirl.

"Она жила в своем собственном мире. Она не была заинтересована в изучении своей религии. Я никогда не видел, чтобы она открыла Коран. Она постоянно была в телефоне, смотря Facebook или WhatsApp", - рассказал он.

Брат также рассказал, что они почти не общались в течение пяти лет и описал свои отношения с сестрой как "сложные". Она звонила ему, однако, через два дня после терактов в Париже: "В воскресенье в 7 вечера она позвонила мне, потому что я звонил ей - и она говорила так, будто точно отказалась от жизни".

После отъезда из квартиры ее матери, Аитбуласьен жила с подругой в Дранси, в пригороде Парижа, где жил один из боевиков, который принимал участие в нападении на концертный зал Bataclan.

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В видео, снятом местными жителями во время штурма полицией здания Сен-Дени в среду, можно услышать: "Где твой парень? Где он?" - кричит полицейский, и пронзительный голос кричит в ответ: "Он не мой парень".

Ее мать и ее брат сказали, что они сразу же узнали голос Асни. "Это промывание мозгов", - сказала ее мать.

Сообщается, что Аитбуласьен закричала "помоги мне", и разрядила магазин с АК-47, перед тем, как взорвать себя.

Она начала носить паранджу меньше, чем год назад. Есть свидетельства, что она сделала неудачную попытку присоединиться к ИГИЛ в Сирии.

На своей странице в Facebook она раньше выражала сочувствие Хаят Бумедьен, вдове боевика Амеди Кулибали, который принимал участие в нападении на Charlie Hebdo. Она также размещала угрозы в адрес французского правительства.

Три недели назад она оставила дом своей матери в пригороде Парижа, где она гостила, чтобы присоединиться к своему двоюродному брату Абдельхамиду Абуду, которого считают организатором терактов в Париже 13 ноября.

"Эта поездка к кузену - считается, что она была за ним замужем – стала началом конца ее печальной участи - стать первой в Европе женщиной-шахидкой", - отмечает издание.