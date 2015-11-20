Боевики ИГИЛ изменили тактику в США и Европе - WSJ

Теперь подход группировки напоминает модель, по которой действует «Аль-Каида», передает РБК.

Теракты в Париже являются признаком изменения тактики террористической группировки «Исламское государство». Скоординированная подготовка крупных атак в западных странах с привлечением заслуживающих доверия сторонников напоминает подход, по которому действует «Аль-Каида», рассказали The Wall Street Journal европейские и американские чиновники, работающие в сфере борьбы с терроризмом.

По словам собеседников агентства, смену тактики подтверждают и два более ранних теракта - в Бейруте и Анкаре. Данные разведки и перехваченные сообщения говорят о том, что эти теракты были подготовлены непосредственно по приказу лидеров ИГ в Сирии и Ираке. Атаки осуществлялись местными руководителями, которые были уполномочены действовать от имени группировки.

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Источники WSJ уточнили, что применяющаяся в последние годы стратегия ИГ была рассчитана на то, чтобы «вдохновлять» осуществление терактов на расстоянии, в том числе с помощью социальных сетей. Подобные атаки было сложно предугадать и предотвратить, так как у исполнителей отсутствовали какие-либо формальные связи с группировкой.

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Это значительно отличается от подхода, по которому действовала «Аль-Каида», пишет издание. Экс-лидер группировки Усама бен Ладен напрямую руководил подготовкой терактов. Так, при организации терактов в посольствах США в Найроби и Кении в 1998 году он лично отметил на карте, как должны приблизиться к зданиям грузовики со взрывчаткой. Об этом в ходе допроса рассказал бывший сторонник группировки.

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Организатор терактов в Париже Абдельхамид Абауд также получил инструкции о проведении атак от руководства ИГ, полагают американские чиновники. По словам следователей, его можно назвать человеком, который отвечает за «внешние операции». В органах по борьбе с терроризмом предполагают, что ИГ могло направить подобных «полевых генералов» и в другие регионы.

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Сдвиг в сторону модели «Аль-Каиды» облегчает выявление терактов, отметили некоторые собеседники издания. Чем больше людей участвуют в атаке, тем более вероятно, что правоохранительные органы смогут проникнуть в группу с помощью электронной слежки или работы под прикрытием, пояснили должностные лица.

При этом ряд источников WSJ подчеркнул, что, несмотря на смену тактики, ИГ по-прежнему демонстрирует большую гибкость, что делает группировку очень опасной. Террористы интенсивно используют зашифрованные технологии, коммуникации, что усложняет работу сил безопасности.

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Накануне французская прокуратура сообщила о том, что вероятный организатор терактов в Париже Абдельхамид Абауд был ликвидирован в ходе спецоперации полиции, которая была проведена 18 ноября в пригороде Сен-Дени. Серия атак в во французской столице произошла вечером в пятницу, 13 ноября, ее жертвами стали 132 человека.