Террористы перед атаками в Париже использовали сложное end-to-end шифрование

Во вторник, 17 ноября, чиновники США заявили, что террористы, которые были исполнителями терактов в Париже, использовали сложное end-to-end шифрование в Бельгии, Франции и Сирии, сообщает ZN.ua со ссылкой на агентство Reuters.

Глава разведывательного комитета сената США Ричард Берр заявил, что Соединенные Штаты не смогли перехватить ни одного непосредственного сообщения террористов перед атаками в Париже. По словам Берра, приложения для end-to-end шифрования можно свободно скачать из интернета. End-to-end шифрование позволяет безопасно передавать информацию через любые, даже открытые каналы связи, к примеру, обычные телекоммуникационные системы связи или интернет.

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Сообщения шифруются перед отправкой и расшифровываются только после получения, так что прочесть их крайне сложно, даже если удается перехватить.

Напомним, в пятницу, 13 ноября, в Париже произошло шесть терактов, один за другим, ответственность за которые взяло на себя "Исламское государство". Разведка США заявляет, что в этих атаках прослеживается след "Аль-Каиды", а не "Исламского государства". 14 ноября французские правоохранители ликвидировали всех исполнителей терактов в Париже. Парижский прокурор на пресс-конференции заявил об увеличении количества жертв парижских терактов до 129 человек, а раненых - до 352. Из них 99 находятся в критическом состоянии. В связи с этим прокурор не исключил рост числа погибших. СМИ информируют, что среди погибших была 1 гражданка США и 1 подданый Великобритании. Прокурор отметил, что всего было 3 группы террористов. Из 8 убитых террористов - 1 гражданин Франции и 1 сириец.