Предполагаемый организатор убийства Немцова с чужим паспортом покинул Россию – СК РФ

"По поступившим материалам усматривается, что Мухудинов мог нелегально покинуть территорию РФ под чужим паспортом и намерен постоянно скрываться за границей", - заявил следователь в Басманном суде, где рассматривается вопрос о его заочном аресте, сообщает ТАСС.

Читайте такжеЭкспертиза подтвердила признательные показания Дадаева в деле Немцова

Следствие располагает информацией о том, что организатор убийства Немцова Мухудинов находится в ОАЭ.

Напомним, следственный комитет РФ предъявил обвинения в организации убийства Немцова бойцу батальона "Север" Мухудинову.

Ранее сообщалось, что Мухудинов изменил внешность и улетел в ОАЭ.