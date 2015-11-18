Предполагаемый организатор убийства Немцова с чужим паспортом покинул Россию – СК РФ
10:26, 18 ноября 2015Мир
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Следственный комитет считает, что предполагаемый организатор убийства оппозиционного российского политика Бориса Немцова Руслан Мухудинов нелегально покинул Россию по чужим документам.
REUTERS
"По поступившим материалам усматривается, что Мухудинов мог нелегально покинуть территорию РФ под чужим паспортом и намерен постоянно скрываться за границей", - заявил следователь в Басманном суде, где рассматривается вопрос о его заочном аресте, сообщает ТАСС.
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Следствие располагает информацией о том, что организатор убийства Немцова Мухудинов находится в ОАЭ.
Напомним, следственный комитет РФ предъявил обвинения в организации убийства Немцова бойцу батальона "Север" Мухудинову.
Ранее сообщалось, что Мухудинов изменил внешность и улетел в ОАЭ.
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