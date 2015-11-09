Следком РФ вычислил организатора убийства Немцова и предъявил обвинение - СМИ
Следственный комитет РФ предъявил обвинения в организации убийства оппозиционного российского политика Бориса Немцова бойцу батальона "Север" Руслану Мухудинову.
Как сообщает Росбалт, Мухудинов объявлен в федеральный розыск.
По данным издания, в минувшую пятницу СК РФ вынес постановление о заочном предъявлении обвинений Руслану Мухудинову в убийстве Бориса Немцова. Причем в документе Мухудинов обозначен как организатор громкого преступления. Поскольку он с марта 2015 года скрывается от СК РФ, то одновременно был объявлен в федеральный розыск.
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Руслан Мухудинов являлся личным водителем командира рота "Севера" Руслана Геремеева. Предполагаемый исполнитель убийства политика — Заур Дадаев — в своих показания заявлял, что преступление было совершено по просьбе некоего Русика. Как уже сообщалось СК РФ однозначно идентифицировал Русика как Руслана Мухудинова. После этого он был объявлен в оперативный розыск, но найти его так не удалось.
Адвокат семьи Бориса Немцова Вадим Прохоров подтвердил информацию о предъявлении обвинений Мухудинову. При этом он отметил, что ожидает таких же шагов следствия и в отношении Руслана Геремеева.