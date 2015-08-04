Подозреваемый в убийстве Немцова изменил внешность и улетел в ОАЭ - СМИ

Об этом сообщает российская "Новая газета" со ссылкой на свой источник.

В конце марта стало известно, что Геремеева в России уже нет.

На тот момент он не был объявлен в федеральный розыск, однако существовали опасения, что на него заведено оперативно-разыскное дело, а на границе — во всех аэропортах Северо-Кавказского региона, принимающих международные рейсы, могут быть по­ставлены "маячки".

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Поэтому Геремееву был сделан новый заграничный паспорт на другое имя. Корреспондентам "Новой газеты" удалось поговорить с человеком, который видел Геремеева накануне отъезда. Источник утверждает: внешность - прическа, цвет волос Геремеева сильно изменилась.

С паспортом на другое имя Руслан Геремеев мог выехать из России под видом конюха в составе весьма представительной чеченской делегации, вылетевшей в конце марта из Каспийска в Эмираты на Всемирный кубок Дубая-2015.

Недавно информация о пересечении Геремеевым российской границы в конце марта в составе конно­спортивной чеченской делегации была подтверждена еще одним источником. Есть основания предполагать, что ФСБ уже пробило его новые паспортные данные.

Именно с этим фактом, возможно, связано запоздавшее громкое заявление представителей СКР об объявлении Геремеева в розыск: таким образом следственные органы пытаются воспрепятствовать его попытке вернуться в Россию.

Стоит подчеркнуть, что в 2014 году между Россией и Эмиратами были заключены новые соглашения об экстрадиции, упрощающие выдачу подозреваемых в преступлениях, в то время как выдача преступников из Чечни — совершенно невозможное дело.

Ранее УНИАН сообщал, что боец батальона "Север" Руслан Геремеев и его знакомый Руслан Мухудинов, которыми СК РФ интересуется в связи с расследованием убийства российского оппозиционного политика Бориса Немцова, объявлены в оперативный розыск.