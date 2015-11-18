Air France изменила курс двух самолетов из-за угрозы взрыва на борту

Авиакомпания Air France подтвердила, что два самолета, следовавшие из американских городов Вашингтон и Лос-Анджелес в Париж, были вынуждены изменить свой курс в связи с "анонимной угрозой, полученной по телефону после взлета", передает РИА Новости.

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"В целях безопасности и осуществления контроля Air France решила в соответствии с существующими мерами совершить посадку двух самолетов", - говорится в заявлении компании.

Ранее сообщалось, что два самолета Air France, следовавшие из США в Париж, были вынуждены изменить курс из-за угрозы взрыва на борту. По данным телеканала KSL, лайнер A-380, следовавший рейсом 65 из Лос-Анджелеса во Францию, был перенаправлен в международный аэропорт Солт-Лейк-Сити после получения сигнала о предполагаемой бомбе.