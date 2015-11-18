СМИ: Бомба в А321 могла находиться под пассажирским сиденьем у окна

Взрыв на борту российского самолета Airbus A321 произошел не в багажном отделении самолета, которое размещается под пассажирским салоном, а, предположительно, в самом салоне.

Об этом сообщил источник "Коммерсанта", близкий к следствию.

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По данным СМИ, эпицентр взрыва якобы находился в конце салона, где располагаются хвостовые шпангоуты. По предварительной версии, бомба могла быть заложена под пассажирское сиденье у окна. Ее срабатывание привело к разрушению шпангоута и разгерметизации салона, которая имела характер взрывной.

Самолет, от которого первым делом оторвалась хвостовая часть, развалился в воздухе (его обломки нашли на территории длиной 13 км и шириной около 5 км), а люди, находившиеся на его борту, погибли практически мгновенно от резкого перепада давления.

По предположению экспертов, бомбу на борт самолета мог занести кто-то из сотрудников обслуживающего персонала аэропорта Шарм-эш-Шейха. Например, уборщики салона или рабочие, доставлявшие еду и багаж. Взрывное устройство, очевидно, имело часовой механизм, хотя в случае задержки с вылетом (а они обычны в египетских аэропортах) таймер мог сработать и в самолете без пассажиров еще на летном поле. Если бы бомба находилась, например, в хвостовой, негерметичной части самолета, активировать ее мог датчик, регистрирующий перепады давления,— при наборе высоты оно падает.

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Как сообщал УНИАН, самолет Airbus 321 российской компании Metrojet (ранее «Когалымавиа»), который направлялся в Санкт-Петербург из Шарм-эль-Шейха, разбился в Египте над Синайским полуостровом 31 октября. Все 224 человека, которые были на борту, погибли. Среди жертв катастрофы также четверо украинцев.

Сегодня, 17 ноября, директор ФСБ РФ Александр Бортников сообщил, что на борту российского самолета, выполнявшего рейс А321, в небе над Египтом произошел теракт - сработало самодельное взрывное устройство мощностью до 1 кг в тротиловом эквиваленте.