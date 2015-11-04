Российский самолет перед падением внезапно начал терять вертикальную скорость - FlightRadar24

Об этом сообщается в блоге сайта FlightRadar24, отслеживающего полеты самолетов по всему миру, передает Лента.ру.

Как отмечается, в 04:13:14 UTC всего за одну секунду вертикальная скорость самолета снизилась, после чего он начал терять высоту со скоростью около одного километра в минуту. В 04:13:19 (UTC) с лайнером произошло что-то, в результате чего вертикальная скорость падения на высоте девяти километров сократилась в два раза. Спустя четыре секунды падение продолжилось с нарастающей скоростью.

С 04:13:31 данные по высоте FlightRadar24 получал через датчик GPS лайнера. В 04:13:39 передача данных прервалась. «В обычных случаях данные высоты GPS должны быть запрошены из Управления воздушным движением, но в данном случае мы видим их только в данных того, как произошло существенное событие, и самолет начал быстро снижаться», — отмечается в сообщении сайта.

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Напомним, лайнер Airbus-321 авиакомпании "Когалымавиа", который в субботу совершавший рейс из египетского Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург, разбился на Синае. На борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли.