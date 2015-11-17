В Париже обнаружили машину, которую могли использовать террористы

"Черный Renault Clio, обнаруженный на площади Альбера Кана в XVIII округе Парижа, мог служить террористам во время подготовки терактов", - сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт телеканала iTele.

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Как сообщал УНИАН, вечером 13 ноября в Париже была совершена серия терактов.

Неизвестные открыли стрельбу в одном из ресторанов, три взрыва прогремели в непосредственной близости от стадиона "Стад де Франс", где проходил товарищеский матч Франция - Германия, на котором присутствовал французский президент Франсуа Олланд.

Кроме того, на рок-концерте в театре Bataclan террористы захватили заложников.



