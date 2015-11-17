В Париже обнаружили машину, которую могли использовать террористы
14:30, 17 ноября 2015Мир
272 0
Автомобиль, который террористы могли использовать для подготовки терактов в Париже, утром во вторник был обнаружен на севере французской столицы.
REUTERS
"Черный Renault Clio, обнаруженный на площади Альбера Кана в XVIII округе Парижа, мог служить террористам во время подготовки терактов", - сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт телеканала iTele.
Читайте такжеВыживший в Bataclan заложник рассказал о "начале войны", о которой говорили террористы
Как сообщал УНИАН, вечером 13 ноября в Париже была совершена серия терактов.
Неизвестные открыли стрельбу в одном из ресторанов, три взрыва прогремели в непосредственной близости от стадиона "Стад де Франс", где проходил товарищеский матч Франция - Германия, на котором присутствовал французский президент Франсуа Олланд.
Кроме того, на рок-концерте в театре Bataclan террористы захватили заложников.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter