В сети появилось видео атаки террористов во время концерта в парижском "Батаклан"

На записи длительностью в 14 секунд видно, как сначала музыканты американской группы Eagles of Death Metal выступают на сцене, однако через несколько секунд в зале раздаются выстрелы и исполнители в недоумении прекращают игру. После этого один из гитаристов убегает со сцены.

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Атака на театр Bataclan, где шел концерт калифорнийской группы Eagles Of Death Metal, стала самым кровопролитным из шести терактов, совершенных в Париже.

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Террористы убили охранников на входе, зашли в зал и открыли беспорядочный огонь по публике, крича, что это месть за вмешательство Франции в сирийский конфликт. Затем они взяли выживших в заложники, и спецназ пошел на штурм. В результате погибли больше ста человек. Участники Eagles Of Death Metal не пострадали.

Как сообщал УНИАН, вечером 13 ноября в Париже была совершена серия терактов.

Неизвестные открыли стрельбу в одном из ресторанов, три взрыва прогремели в непосредственной близости от стадиона "Стад де Франс", где проходил товарищеский матч Франция - Германия, на котором присутствовал французский президент Франсуа Олланд.