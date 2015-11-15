AP стало известно, о чем Путин и Обама говорили в кулуарах G20

Во время неформальных переговоров Барака Обамы и Владимира Путина на саммите "двадцатки" в Турции обсуждались пути решения конфликтов в Украине и Сирии. Об этом, ссылаясь источники в Вашингтоне сообщает Associated Press.

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"Белый дом заявляет, что во время 35-минутной конструктивной дискуссии президенты сосредоточились на путях прекращения гражданской войны в Сирии. Оба руководителя сошлись во мнении, что стране необходима политическая трансформация, во главе которой будут стоять сирийцы. Этому переходу будут предшествовать переговоры при посредничестве ООН и прекращение огня", - говорится в сообщении.

Кроме того, главы государств обсудили ситуацию в Украине.

Как сообщалось ранее, Владимир Путин и Барак Обама провели незапланированные переговоры в кулуарах саммита "двадцатки" в Турции.