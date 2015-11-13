Россия развернула в Сирии сверхсовременные ракетные комплексы С-400 - Daily Mail

Об этом со ссылкой на британское издание Daily Mail пишет Европейская правда.

Согласно сообщению, сверхсовременные ракетные системы С-400 (по классификации НАТО SA-21 "Growler") имеют максимальную дальность поражения 400 км и способны сбивать самолет на высоте до 27 км – что более чем вдвое превышает крейсерскую высоту пассажирского авиалайнера.

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По данным британского издания, российское оборонное ведомство пригласило группу из 50 иностранных журналистов на авиабазу в Латакии, на территории которой удалось увидеть радиолокационные системы.

Отмечается, что ракетная система состоит из трех основных частей: центрального контрольного пункта, радиолокационного комплекса, способного отслеживать до 300 целей, и зенитно-ракетных пусковых установок.

Дальность поражения зенитно-ракетной системы покрывает площадь, охватывающая большую часть Сирию, Южную Турцию, Кипр, восточное Средиземноморье, а также часть Израиля.

Как сообщал УНИАН, недавно в объективы камер федеральных каналов несанкционированно попали секретные материалы о создании в России военной океанской многоцелевой системы "Статус-6".