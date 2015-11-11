В Кремле признали, что в телеэфир попали данные о секретном оружии РФ

Об этом сообщает РБК.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ходе конференс-колла во вторник вечером подтвердил журналистам, что Первый канал и НТВ показали 9 ноября кадры, на которых видна секретная концепция и сроки разработки океанской многоцелевой концепции «Статус-6».

«Действительно, некоторые секретные данные попали в объектив камеры, поэтому они впоследствии были удалены. Надеемся, что такого впоследствии не повторится», - сообщил пресс-секретарь президента.

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Песков уточнил, что ему пока неизвестно о наказании кого-либо за этот инцидент, но пообещал, что в Кремле примут превентивные меры для того, чтобы такие утечки больше не повторялись.

Речь идет о телерепортажах «НТВ» и «Первый канал» 9 ноября с совещания о развитии военно-промышленного комплекса с участием президента Владимира Путина. В телесюжеты (сейчас удалены), попали кадры, где была заснята концепция и сроки реализации разработки системы «Статус-6», что заметили российские блогеры.

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Как видно из скриншота, который появился в блогах, разработчик системы - ОАО «ЦКБ МТ «Рубин». Назначение системы - «поражение важных объектов экономики противника в районе побережья и нанесение гарантированного неприемлемого ущерба территории страны путем создания зон обширного радиоактивного заражения, непригодных для осуществления в этих зонах военной, хозяйственно-экономической и иной деятельности в течение длительного времени».

В качестве предполагаемых носителей изображены две АПЛ: строящаяся атомная подводная лодка специального назначения «Белгород» и строящаяся субмарина специального назначения «Хабаровск» проекта 09851.