Белый дом: Обама обсудит с лидерами стран G20 урегулирование сирийского конфликта
Президент США Барак Обама собирается обсудить с лидерами стран G20 вопросы урегулирования сирийского конфликта и борьбы с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ).
Об этом сообщил пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест, передает ТАСС.
"Основное внимание на саммитах G20 обычно уделяется международной экономике, - отметил он, отвечая на вопросы журналистов во время брифинга. - Но на наших турецких союзников оказывает серьезное давление большое число сирийских беженцев, которых они принимают, а также ужасное насилие, которое происходит по другую сторону границы. В связи с этим невозможно было бы отправиться туда и не уделить немного времени обдумыванию и ведению переговоров по нашим усилиям, направленным на уничтожение ИГ".
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Саммит "Группы двадцати" (G20) пройдет в турецкой Анталье 15-16 ноября.
Как сообщал УНИАН, в администрации США не исключают, что Путин и Обама пообщаются в каком-то формате на саммите G20 в Турции.