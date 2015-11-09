Белый дом: Обама и Путин могут встретиться на саммите G20
22:32, 09 ноября 2015Мир
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В администрации США не исключают, что Путин и Обама пообщаются в каком-то формате на саммите G20 в Турции.
REUTERS
Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест, передают РИА Новости.
"Я определенно не исключал бы того, что будут какие-то обсуждения (между президентами), которые уже были в прошлом на каких-то общих мероприятиях или неформально", — сказал Эрнест.
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Он добавил, что пока ему неизвестно о планах провести двустороннюю встречу.
"У меня пока нет никакой информации о встрече (Обамы) с Путиным", — сказал Эрнест.
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