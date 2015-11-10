Тайна, покрытая мраком: В Кремле не знают о дочерях Путина и опровергают данные Reuters

Об этом сообщает сообщает "Газета.Ru".

«Я могу это опровергнуть», - сказал он. Агентство Reuters в своей статье приводит заявление главы Газпромбанка Андрея Акимова, который якобы назвал Тихонову дочерью Путина.

По словам Пескова, пресс-секретарь уже видел опровержение Акимова, «который заявляет о том, что он абсолютно удивлен этой информацией Reuters, никогда такого не говорил».

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«А что касается дочерей, кто является дочерьми Путина, я вам сказать не могу, ибо не располагаю такой информацией и не должен располагать, это не входит в мои служебные обязанности», - добавил Песков.

В статье агентства Reuters сообщалось, что глава Газпромбанка Андрей Акимов заявил, что руководитель компании «Иннопрактика» Катерина Тихонова является дочерью российского лидера Владимира Путина.