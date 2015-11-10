Reuters: Дочь Путина Тихонова владеет состоянием в миллиарды долларов

После неподтвержденной информации по поводу личности Катерины в СМИ, высокопоставленный российский деятель рассказал Reuters, что ее фамилия — Тихонова.

Председатель правления «Газпромбанка» (в публикации назван заместителем) Андрей Акимов, как сообщает агентство, говорил, что он видел Катерину, когда она была ребенком, и в последнее время, и что Тихонова — дочь президента России Владимира Путина, цитирует издание Дождь.

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По данным Reuters, ранее в 2015 году 29-летняя Тихонова назвала себя супругой Кирилла Шамалова, сына Николая Шамалова, совладельца банка «Россия» и Выборгского судостроительного завода и «давнего друга президента». По оценкам, которые агентству предоставили финансовые аналитики, как муж и жена Шамалов и Тихонова владели бы корпоративными холдингами на сумму около двух миллиардов долларов — в основном это акции крупнейшего в России нефтехимического холдинга «СИБУР», которые Шамалов приобрел у предпринимателя Геннадия Тимченко, «другого давнего друга Путина».

Кроме того, пишет Reuters, Шамалову и Тихоновой принадлежит приморская вилла в городе Биарриц на юго-западе Франции, стоимость которой оценивается примерно в 3,7 миллиона долларов. Этот актив, по данным агентства, Шамалов также приобрел у Тимченко.

Вилла, которую, как утверждает Reuters, Шамалов приобрел три года назад, представляет собой четырехэтажный дом с бассейном, располагающийся на вершине морского утеса. По данным агентства, площадь дома, построенного в 1950-х годах, составляет около 300 квадратных метров, площадь сада — около двух тысяч квадратных метров.

Агентство ссылается на публичные документы, согласно которым в сентябре 2007 года Тимченко и его жена Елена Ермакова зарегистрировали во Франции компанию SCI Atlantic, чтобы приобрести дом. По данным агентства, 15 ноября 2012 года акции компании, которая все еще владеет виллой, были переданы Шамалову. Сумма сделки неизвестна. В то же время, люди, живущие поблизости, сказали Reuters, что Шамалова и Тихонову они там не видели.

Также, пишет агентство, Тихонова занимается публично финансируемыми проектами в Московском государственном университете. Reuters изучило официальные документы и выяснило, что в рамках этих проектов Тихонова подписала контракты на несколько миллионов долларов с государственными организациями. Между тем, как отмечает Reuters, нет признаков того, что из этой работы Тихонова извлекает личную выгоду. В частности, по данным агентства, Тихонова помогает руководить планом по расширению кампуса МГУ на 1,7 миллиарда долларов.

Катерина Тихонова и Кирилл Шамалов отказались от комментариев для статьи Reuters. Представитель Тимченко, отвечая на вопрос о доме в Биаррице, заявил, что не будет давать комментарии по личным вопросам. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не смог подтвердить Дождю информацию о том, что Катерина Тихонова является дочерью Владимира Путина.

Катерина Тихонова — российский общественный деятель, заместитель проректора МГУ, руководитель Центра национального интеллектуального резерва МГУ и глава фонда «Иннопрактика», который совместно с университетом реализует масштабный инвестиционный проект по созданию в Москве научно-технологической долины на Воробьевых горах.

Также Тихонова, по некоторым данным, является дочерью президента России Владимира Путина. Само это предположение выдвинул журналист и писатель Олег Кашин. По его словам, подтвержденным анонимным источником Reuters, Тихонова взяла псевдоним по отчеству бабушки Катерины Тихоновны Шкрябиной. Позже данный факт со ссылкой на неназванные источники подтвердило агентство Bloomberg. Ни Путин, ни его пресс-секретарь Дмитрий Песков никогда ранее не комментировали эту информацию.